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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Вакра - Аль-Садд
Аль-Вакра - Аль-Садд: обзор матча 27 октября 2024
Аль-Вакра
27.10.2024, воскресенье, 18:30
Катар. Лига звезд, 8 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Садд
24'
Р. Мухика
59'
А. Афиф
86'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вакра - Аль-Садд
90'
+3
Замена
А. Сухаиль
️️️️
М. Машаал
Замена
A. Aziz Mitwali
️️️️
А. Хассан
87'
86'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мухика
Пас отдал
М. Машаал
84'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
А. Афиф
Желтая карточка
N. Al Yazidi
83'
80'
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
G.
Желтая карточка
А. Хассан
77'
Замена
Y. Elkhatib
️️️️
N. Irfan
68'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Афиф
Пас отдал
Кристо
52'
Желтая карточка
М. Ваад
Желтая карточка
N. Irfan
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
А. Афиф
Замена
Х. Мохаммед
️️️️
Л. Мендес
38'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухика
Пас отдал
М. Машаал
Желтая карточка
Ж. Дала
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
16
Nabil Irfan
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
4
Мохамед Камара
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
28
Yousef Elkhatib
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
3-1-3-3
1
24
Шольц
2
Мендес
3
Хассан
8
Фатхи
16
93
Лайдуни
6
10
Рикарду
10
Дала
7
2-3-1-4
22
Баршам
4
Камара
7
Ваад
13
Аль-Язиди
5
Салман
14
Машаал
16
Хухи
30
Афиф
17
Кристо
11
19
Мухика
3
Хассан
14
14
3
Хассан
16
28
28
16
2
Мендес
8
Мохаммед
8
Мохаммед
2
Мендес
14
Машаал
37
Сухаиль
37
Сухаиль
14
Машаал
30
Афиф
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
30
Афиф
11
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
11
Остались в запасе
Аль-Вакра
Аль-Садд
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
5
Ahmed Fadel
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
5
Ahmed Fadel
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Вакра - Аль-Садд
4
2
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
20
15
Офсайды
0
2
Количество передач
398
419
Сейвы
8
7
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Матчи команд
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
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