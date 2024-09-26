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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Вакра - Аль-Хор
Аль-Вакра - Аль-Хор: обзор матча 26 сентября 2024
Аль-Вакра
26.09.2024, четверг, 20:00
Катар. Лига звезд, 6 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Хор
21'
Рикарду
45+2'
A. Assal
62'
Рикарду
49'
S. Hanni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вакра - Аль-Хор
Желтая карточка
Л. Мендес
90'
+5
Замена
Х. Мунир Мазид
️️️️
Рикарду
90'
+1
81'
Желтая карточка
K. Radwan
Замена
N. Irfan
️️️️
А. Хассан
80'
72'
Желтая карточка
N. Mubarak
69'
Желтая карточка
А. Раили
67'
Замена
M. Mutasem
️️️️
A. Saei
Желтая карточка
А. Хассан
65'
ГОЛ! 3:1!
Рикарду
Пас отдал
А. Хассан
62'
49'
ГОЛ! 2:1!
S. Hanni
Пас отдал
Й. Боли
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
Ж. Дала
46'
ГОЛ! 2:0!
A. Assal
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Рикарду
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
15
Naif Mubarak
(К)
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
4
K. Radwan
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
4
A. Saei
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
94
Sofiane Hanni
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
16
Nabil Irfan
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Аль-Хор
17
Ali Nader
ВР
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
8
Fares Said
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
30
M. Hassan
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
4-1-2-3
1
14
15
Али Мукхтари
2
Мендес
3
Хассан
8
Фатхи
93
Лайдуни
6
10
Рикарду
10
Дала
7
3-2-3-2
31
5
Раили
4
4
15
35
Семеду
4
27
94
11
Боли
17
3
Хассан
16
16
3
Хассан
10
Рикарду
21
Мазид
21
Мазид
10
Рикарду
10
Дала
20
20
10
Дала
4
88
88
4
Остались в запасе
Аль-Вакра
Аль-Хор
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
70
Mohamed Khaled
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
17
Ali Nader
ВР
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
30
M. Hassan
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
70
Mohamed Khaled
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Остались в запасе
17
Ali Nader
ВР
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
30
M. Hassan
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Статистика матча Аль-Вакра - Аль-Хор
2
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
12
Офсайды
3
5
Количество передач
618
277
Сейвы
5
3
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
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Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
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6 июня
5
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2024.01.25 12:57
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