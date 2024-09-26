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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Садд - Аль-Гарафа
Аль-Садд - Аль-Гарафа: обзор матча 26 сентября 2024
Аль-Садд
26.09.2024, четверг, 20:00
Катар. Лига звезд, 6 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Гарафа
4'
П. Мигель
7'
Кристо
27'
А. Афиф
90+9'
Х. Аль-Хайдос
42'
Хоселу
59'
Я. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Аль-Гарафа
ГОЛ! 4:2!
Х. Аль-Хайдос
Пас отдал
А. Афиф
90'
+9
Желтая карточка
П. Отавио
90'
+8
86'
Замена
H. Ismail
️️️️
А. Аль-Ганехи
86'
Замена
М. Мунтари
️️️️
Ф. Коман
86'
Замена
J. Hamed
️️️️
D. Traore
82'
Желтая карточка
D. Traore
Желтая карточка
Т. Салман
75'
Замена
Б. Хухи
️️️️
А. Бадр Аль-Язиди
73'
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
Кристо
73'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
М. Урибе
73'
Желтая карточка
П. Мигель
67'
Замена
М. Ваад
️️️️
Р. Мухика
62'
59'
ГОЛ! 3:2!
Я. Браими
Пас отдал
S. Fadlalla
42'
ГОЛ! 3:1!
Хоселу
Пас отдал
Ф. Коман
Замена
A. Hatim
️️️️
G.
37'
ГОЛ! 3:0!
А. Афиф
Пас отдал
М. Урибе
27'
25'
Замена
A. Yousif
️️️️
A. Surag
Желтая карточка
А. Бадр Аль-Язиди
21'
Желтая карточка
М. Камара
19'
18'
Желтая карточка
A. Surag
ГОЛ! 2:0!
Кристо
7'
ГОЛ! 1:0!
П. Мигель
Пас отдал
А. Бадр Аль-Язиди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
11
Giovani
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Аль-Садд
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
7
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Аль-Гарафа
24
Hamad Majid
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
55
Nawaf Al Rayami
ЦП
45
Waleed Al Ashwa
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
2-2-2-4
22
Баршам
6
Отавио
2
Мигель
8
Урибе
4
Камара
13
Аль-Язиди
5
Салман
11
19
Мухика
17
Кристо
30
Афиф
4-2-1-2
1
11
4
23
6
29
8
Браими
22
Аль-Ганехи
13
Хоселу
17
Коман
19
Мухика
7
Ваад
7
Ваад
19
Мухика
13
Аль-Язиди
16
Хухи
16
Хухи
13
Аль-Язиди
11
23
23
11
8
Урибе
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
8
Урибе
17
Кристо
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
17
Кристо
11
2
2
11
22
Аль-Ганехи
12
12
22
Аль-Ганехи
6
99
99
6
17
Коман
25
Мунтари
25
Мунтари
17
Коман
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Гарафа
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
Главный тренер
Бруну Пинейру
24
Hamad Majid
ВР
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
55
Nawaf Al Rayami
ЦП
45
Waleed Al Ashwa
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
Остались в запасе
24
Hamad Majid
ВР
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
55
Nawaf Al Rayami
ЦП
45
Waleed Al Ashwa
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Гарафа
5
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
447
382
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
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