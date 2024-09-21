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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Умм-Салаль - Аль-Шахания
Умм-Салаль - Аль-Шахания: обзор матча 21 сентября 2024
Умм-Салаль
21.09.2024, суббота, 20:00
Катар. Лига звезд, 5 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Шахания
38'
A. Mance
59'
V. Lekhal
66'
A. Mance
75'
У. Таннан
18'
A. Koroma
45+4'
П. ван Амерсфорт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Умм-Салаль - Аль-Шахания
Замена
️️️️
У. Таннан
89'
79'
Замена
M. Abu Shanab
️️️️
A. Al Amri
ГОЛ! 4:2!
У. Таннан
Пас отдал
V. Lekhal
75'
71'
Замена
M. Jalal
️️️️
L. Madjer
ГОЛ! 3:2!
A. Mance
Пас отдал
У. Таннан
66'
ГОЛ! 2:2!
V. Lekhal
Пас отдал
К. Горре
59'
Желтая карточка
E. Essien
50'
Замена
O. Alawi
️️️️
K. Al Zereiqi
46'
Замена
A. Al Sulimane
️️️️
S. Issa
46'
Замена
A. Afif
️️️️
O. Yahya
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. ван Амерсфорт
43'
Желтая карточка
Ф. Антонуччи
ГОЛ! 1:1!
A. Mance
Пас отдал
O. Yahya
38'
18'
ГОЛ! 0:1!
A. Koroma
Пас отдал
Ф. Антонуччи
14'
Желтая карточка
A. Al Amri
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
2
Omar Yahya
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
3
Sayed Issa
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Шахания
99
Шехаб Эллети
ВР
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
4
M. Sayyar
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
32
A. Al Amri
(К)
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Умм-Салаль
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
20
Ali Afif
ЦЗ
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
18
Adel Al Sulimane
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
Аль-Шахания
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
15
Ebrahim Abdo
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
3-2-1-1-3
23
22
2
12
19
21
22
6
Таннан
9
11
Горре
3
2-3-3-2
99
Эллети
66
4
30
32
11
20
Аль-Хадрами
9
ван Амерсфорт
10
Антонуччи
11
22
2
20
20
2
3
18
18
3
12
10
10
12
11
6
6
11
32
21
21
32
Остались в запасе
Умм-Салаль
Аль-Шахания
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
15
Ebrahim Abdo
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Остались в запасе
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
Остались в запасе
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
15
Ebrahim Abdo
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Главный тренер
Альваро Мехия
Статистика матча Умм-Салаль - Аль-Шахания
1
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
262
558
Сейвы
7
0
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
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