Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Садд - Умм-Салаль
Аль-Садд - Умм-Салаль: обзор матча 13 сентября 2024
Аль-Садд
13.09.2024, пятница, 20:00
Катар. Лига звезд, 4 тур
1 : 3
Завершен
Умм-Салаль
70'
Х. Аль-Хайдос (П)
2'
К. Горре
22'
A. Mance
90+3'
E. Essien
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Садд - Умм-Салаль
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
E. Essien
90'
Замена
A. Afif
️️️️
У. Таннан
90'
Замена
A. Said
️️️️
К. Горре
89'
Желтая карточка
V. Lekhal
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
Х. Аль-Хайдос
83'
72'
Замена
A. Al Sulimane
️️️️
A. Mance
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Аль-Хайдос
70'
68'
Желтая карточка
M. Louadni
Замена
М. Машаал
️️️️
G.
56'
Вторая желтая
М. Ваад
52'
Замена
П. Мигель
️️️️
М. Ходер
46'
Замена
Б. Хухи
️️️️
А. Сухаиль
46'
Замена
А. Афиф
️️️️
Кристо
46'
Желтая карточка
М. Ваад
45'
+4
Желтая карточка
П. Отавио
34'
22'
ГОЛ! 0:2!
A. Mance
Пас отдал
К. Горре
13'
Желтая карточка
У. Таннан
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Горре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
11
Giovani
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
15
Marwan Louadni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
21
Khalaf Saad
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
2
Omar Yahya
ЦЗ
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
30
Акрам Афиф
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Умм-Салаль
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
18
Adel Al Sulimane
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
3-2-1-4
1
Аль-Шиб
6
Отавио
37
Сухаиль
6
Ходер
8
Урибе
7
Ваад
5
Салман
11
19
Мухика
17
Кристо
10
Аль-Хайдос
3-2-1-1-2
23
12
2
19
22
21
22
6
Таннан
11
Горре
9
6
Ходер
2
Мигель
2
Мигель
6
Ходер
11
14
Машаал
14
Машаал
11
37
Сухаиль
16
Хухи
16
Хухи
37
Сухаиль
17
Кристо
30
Афиф
30
Афиф
17
Кристо
10
Аль-Хайдос
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
10
Аль-Хайдос
6
Таннан
20
20
6
Таннан
9
18
18
9
11
Горре
79
79
11
Горре
Остались в запасе
Аль-Садд
Умм-Салаль
22
Мешаал Баршам
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
Остались в запасе
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Аль-Садд - Умм-Салаль
2
1
3
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
570
179
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Новости команд
Все
Аль-Садд
Умм-Салаль
Роналду высмеял судью в матче азиатской ЛЧ
25 ноября
2
Лига чемпионов АФК. 987-й гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть команду Клаудиньо – 2:1
24 ноября
1
Роналду забил 987-й гол в карьере
24 ноября
1
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Насра» и «Аль-Садда» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Брозович нашел новый клуб
15 сентября
Роналду высмеял судью в матче азиатской ЛЧ
25 ноября
2
Лига чемпионов АФК. 987-й гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть команду Клаудиньо – 2:1
24 ноября
1
Роналду забил 987-й гол в карьере
24 ноября
1
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Насра» и «Аль-Садда» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Брозович нашел новый клуб
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+