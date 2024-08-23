Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шахания - Аль-Вакра
Аль-Шахания - Аль-Вакра: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Шахания
23.08.2024, пятница, 20:30
Катар. Лига звезд, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Вакра
74'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шахания - Аль-Вакра
90'
+7
Замена
M. Khaled
️️️️
Рикарду
90'
+6
Замена
J. Al Zarra
️️️️
Ж. Дала
Желтая карточка
М. Муниеса
90'
+4
87'
Желтая карточка
Х. Мунир Мазид
Замена
L. Madjer
️️️️
M. Sayyar
85'
78'
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
A. Assal
74'
ГОЛ! 0:1!
Рикарду
Пас отдал
Х. Мунир Мазид
Замена
M. Abu Shanab
️️️️
П. ван Амерсфорт
62'
58'
Замена
Y. Elkhatib
️️️️
N. Irfan
Замена
A. Al Amri
️️️️
Н. Аль-Хадрами
46'
Желтая карточка
S. van Beek
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шахания
1
Bautista Burke
ВР
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
5
Марк Муниеса
(К)
ЦЗ
30
Hossam Kamal
ЦЗ
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
4
M. Sayyar
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
6
Omar Al-Asad
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
7
Ayoub Assal
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Шахания
12
Ebrahim Mordou
ВР
77
Majed Khalaf
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
32
A. Al Amri
ЦП
30
Moaz Elwadia
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
70
Mohamed Khaled
ЦФ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
3-2-3-2
1
66
5
Муниеса
30
27
4
9
ван Амерсфорт
10
Антонуччи
20
Аль-Хадрами
22
11
3-1-3-3
1
24
Шольц
2
Мендес
3
Хассан
8
Фатхи
6
16
93
Лайдуни
7
10
Дала
10
Рикарду
20
Аль-Хадрами
32
32
20
Аль-Хадрами
4
11
11
4
9
ван Амерсфорт
21
21
9
ван Амерсфорт
16
28
28
16
10
Дала
19
19
10
Дала
10
Рикарду
70
70
10
Рикарду
7
20
20
7
Остались в запасе
Аль-Шахания
Аль-Вакра
12
Ebrahim Mordou
ВР
77
Majed Khalaf
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
12
Ebrahim Mordou
ВР
77
Majed Khalaf
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
Главный тренер
Альваро Мехия
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Аль-Шахания - Аль-Вакра
2
1
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
7
7
Офсайды
3
2
Количество передач
308
462
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
Аль-Араби
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Новости команд
Все
Аль-Шахания
Аль-Вакра
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+