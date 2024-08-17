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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Катар СК - Аль-Садд
Катар СК - Аль-Садд: обзор матча 17 августа 2024
Катар СК
17.08.2024, суббота, 18:30
Катар. Лига звезд, 2 тур
1 : 5
Завершен
Аль-Садд
14'
Х. Мартинес
2'
Р. Мухика
48'
М. Ваад
54'
Б. Хухи
88'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катар СК - Аль-Садд
88'
ГОЛ! 1:4!
Р. Мухика
Пас отдал
Ю. Абдурисаг
85'
Замена
М. Ходер
️️️️
А. Бадр Аль-Язиди
85'
Замена
М. Машаал
️️️️
Гильерме
Замена
️️️️
Х. Мартинес
77'
Замена
A. Karami
️️️️
Карлиньос
77'
76'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
A. Hatim
65'
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
G.
65'
Замена
М. Урибе
️️️️
Б. Хухи
Замена
S. Soria
️️️️
М. Таабуни
60'
54'
ГОЛ! 1:3!
Б. Хухи
Пас отдал
A. Hatim
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Ваад
Пас отдал
Гильерме
46'
Желтая карточка
А. Бадр Аль-Язиди
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартинес
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухика
Пас отдал
А. Бадр Аль-Язиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
13
Бадр Банун
ЦЗ
88
Хави Мартинес
(К)
ОП
2
Nasir Baksh
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
28
Ben Malango
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
2
Педро Мигель
ЦЗ
7
Мохаммед Ваад
ОП
8
Гильерме
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Катар СК
1
Yossef Ahmed Abdelhady
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
23
Sebastian Soria
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
3-1-3-1-2
31
11
Карлиньос
17
13
Банун
88
Мартинес
2
6
25
10
Таабуни
15
28
1-1-3-1-4
22
Баршам
2
Мигель
7
Ваад
8
Гильерме
5
Салман
13
Аль-Язиди
16
Хухи
19
Мухика
30
Афиф
11
23
11
Карлиньос
3
3
11
Карлиньос
10
Таабуни
23
23
10
Таабуни
13
Аль-Язиди
6
Ходер
6
Ходер
13
Аль-Язиди
16
Хухи
8
Урибе
8
Урибе
16
Хухи
8
Гильерме
14
Машаал
14
Машаал
8
Гильерме
23
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
23
11
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
11
Остались в запасе
Катар СК
Аль-Садд
1
Yossef Ahmed Abdelhady
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
1
Yossef Ahmed Abdelhady
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Катар СК - Аль-Садд
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
14
Офсайды
3
0
Количество передач
270
587
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
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