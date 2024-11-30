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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Боруссия Дортмунд II
Ганновер 96 II - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 30 ноября 2024
Ганновер 96 II
30.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Дортмунд II
17'
E. Uhlmann (П)
80'
B. Westermeier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Боруссия Дортмунд II
90'
Желтая карточка
B. Drakas
Замена
Т. Санне
️️️️
H. Chakroun
89'
Замена
M. Dammeier
️️️️
B. Westermeier
89'
Замена
М. Фрауендорф
️️️️
R. Kalem
89'
83'
Замена
J. Butler
️️️️
P. Göbel
83'
Замена
B. Drakas
️️️️
B. Mogultay
ГОЛ! 2:0!
B. Westermeier
Пас отдал
K. Oudenne
80'
Замена
N. Engelbreth
️️️️
K. Brandt
78'
64'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
J. Paulina
Желтая карточка
K. Brandt
63'
62'
Желтая карточка
D. Lelle
46'
Замена
D. Lelle
️️️️
F. Roggow
Желтая карточка
B. Westermeier
38'
21'
Вторая желтая
B. Huning
17'
Желтая карточка
B. Huning
ГОЛ с пенальти! 1:0!
E. Uhlmann
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
11
Eric Uhlmann
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
17
Michel Dammeier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
31
J. Butler
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
3-4-3
33
33
5
27
11
10
20
8
29
16
14
4-5-1
1
Лотка
15
49
Люрс
17
18
26
13
14
20
Хеттвер
29
Вятьен
27
10
14
Фрауендорф
14
Фрауендорф
10
16
22
22
16
8
17
17
8
14
19
Санне
19
Санне
14
13
5
5
13
27
39
39
27
17
31
31
17
18
27
27
18
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Боруссия Дортмунд II
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
8
Nick Stepantsev
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
8
Nick Stepantsev
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Ганновер 96 II - Боруссия Дортмунд II
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Luca Jurgensen, Germany
Стадион:
Эйленрайдштадион
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Боруссия Дортмунд II
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