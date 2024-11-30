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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Вальдхоф Мангейм
Штутгарт II - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 30 ноября 2024
Штутгарт II
30.11.2024, суббота, 18:30
Германия. Третья Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Вальдхоф Мангейм
12'
Т. Кастанарас
34'
L. Munst
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Вальдхоф Мангейм
Вторая желтая
Л. Мак
90'
+9
Желтая карточка
А. Гройс
90'
+2
85'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
J. Sietan
Замена
E. Bujupi
️️️️
Т. Кастанарас
78'
Замена
F. Schumann
️️️️
L. Meyer
77'
74'
Замена
Н. Шипноски
️️️️
Р. Бенателли
Замена
L. Reichardt
️️️️
M. Boakye
68'
56'
Желтая карточка
S. Voelcke
46'
Замена
S. Voelcke
️️️️
M. Braun
46'
Замена
К. Аразе
️️️️
S. Abifade
ГОЛ! 2:0!
L. Munst
34'
Желтая карточка
Л. Мак
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кастанарас
12'
9'
Желтая карточка
M. Braun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Александр Гройс
ОП
20
Лука Мак
ОП
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
5
L. Simnica
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
90
Maurice Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Вальдхоф Мангейм
42
Manuel Braun
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Samuel Abifade
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
34
Malwin Zok
ВР
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
7
Никлас Шипноски
ПВ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
3-3-2-2
41
Сеймен
39
29
5
6
Гройс
20
Мак
8
ди Бенедетто
5
8
9
Кастанарас
90
3-4-4
24
Клюнтер
42
41
Матрисиани
11
Бенателли
21
Рикман
22
17
21
7
13
Бойд
1
5
3
3
5
90
22
22
90
9
Кастанарас
9
9
9
Кастанарас
42
2
2
42
11
Бенателли
7
Шипноски
7
Шипноски
11
Бенателли
17
36
Аразе
36
Аразе
17
22
8
8
22
Остались в запасе
Штутгарт II
Вальдхоф Мангейм
1
Finn Bohmker
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
34
Malwin Zok
ВР
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
18
M. Kobylanski
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Остались в запасе
34
Malwin Zok
ВР
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
18
M. Kobylanski
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Штутгарт II - Вальдхоф Мангейм
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Wittmann, Germany
Стадион:
WIRmachenDRUCK Arena, Aspach
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