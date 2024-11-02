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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Ганновер 96 II
Алемания - Ганновер 96 II: обзор матча 02 ноября 2024
Алемания
02.11.2024, суббота, 18:30
Германия. Третья Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер 96 II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Ганновер 96 II
Желтая карточка
A. Heinz
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
L. Wechsel
90'
Желтая карточка
F. Arkenberg
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
88'
84'
Желтая карточка
S. Marino
80'
Желтая карточка
Т. Вальбрехт
77'
Замена
M. Ndikom
️️️️
М. Фрауендорф
Желтая карточка
Я. Румпф
73'
71'
Желтая карточка
K. Brandt
Замена
F. Heister
️️️️
Д. Гаудино
71'
Замена
A. Bakhat
️️️️
N. Winter
71'
62'
Замена
S. Marino
️️️️
N. Stepantsev
Замена
A. Heinz
️️️️
C. Benschop
60'
50'
Желтая карточка
N. Engelbreth
Замена
L. Scepanik
️️️️
T. Topken
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
11
Eric Uhlmann
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
18
Anas Bakhat
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
3-2-5
23
Берднер
13
Румпф
15
30
10
Гаудино
23
35
25
5
22
8
2-1-5-1-1
1
27
33
33
Вальбрехт
8
10
20
14
Фрауендорф
22
11
8
10
Гаудино
19
19
10
Гаудино
30
18
18
30
22
7
7
22
35
21
21
35
14
Фрауендорф
28
28
14
Фрауендорф
8
30
30
8
Остались в запасе
Алемания
Ганновер 96 II
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
20
Leandro Putaro
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
20
Leandro Putaro
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Алемания - Ганновер 96 II
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Jarno Wienefeld, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
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Ганновер 96 II
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