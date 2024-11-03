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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Вальдхоф Мангейм
Унтерхахинг - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 03 ноября 2024
Унтерхахинг
03.11.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Третья Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вальдхоф Мангейм
43'
M. Seegert (АГ)
12'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Вальдхоф Мангейм
89'
Замена
J. Sietan
️️️️
M. Thalhammer
Желтая карточка
T. Hoops
84'
80'
Желтая карточка
M. Thalhammer
75'
Замена
К. Аразе
️️️️
А. Файн
Замена
N. Ortel
️️️️
M. Hennig
67'
58'
Желтая карточка
M. Seegert
46'
Замена
S. Abifade
️️️️
Н. Шипноски
46'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
M. Kobylanski
Замена
S. Maier
️️️️
A. Breuer
46'
Замена
J. Kugel
️️️️
L. Jastremski
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
M. Seegert
43'
38'
Желтая карточка
Т. Бойд
24'
Желтая карточка
Н. Шипноски
17'
Желтая карточка
Ю. Рикман
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бойд
Пас отдал
M. Thalhammer
Желтая карточка
L. Jastremski
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
18
M. Kobylanski
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
28
Minos Gouras
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
4-2-4
25
23
33
8
27
26
30
Гайс
9
8
30
42
3-1-1-1-5
41
Матрисиани
2
24
Клюнтер
29
Файн
21
Рикман
7
Шипноски
18
13
Бойд
8
21
1
33
49
49
33
26
10
10
26
9
29
29
9
18
11
Бенателли
11
Бенателли
18
7
Шипноски
17
17
7
Шипноски
8
22
22
8
29
Файн
36
Аразе
36
Аразе
29
Файн
Остались в запасе
Унтерхахинг
Вальдхоф Мангейм
13
Konstantin Heide
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
28
Minos Gouras
ЦП
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
13
Konstantin Heide
ВР
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
28
Minos Gouras
ЦП
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Унтерхахинг - Вальдхоф Мангейм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Mario Hildenbrand, Germany
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
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