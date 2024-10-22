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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Вальдхоф Мангейм
Боруссия Дортмунд II - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 22 октября 2024
Боруссия Дортмунд II
22.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Вальдхоф Мангейм
83'
S. Voelcke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Вальдхоф Мангейм
Желтая карточка
B. Mogultay
90'
Замена
J. Butler
️️️️
F. Roggow
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
S. Voelcke
Пас отдал
К. Аразе
79'
Замена
К. Аразе
️️️️
M. Kobylanski
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
Ю. Хеттвер
78'
Замена
B. Drakas
️️️️
J. Paulina
68'
66'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
А. Файн
Желтая карточка
J. Paulina
57'
45'
+1
Желтая карточка
J. Sietan
Желтая карточка
Я. Люрс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
13
Franz Roggow
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Боруссия Дортмунд II
1
Leon Klußmann
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
31
J. Butler
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
28
Minos Gouras
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
4-5-1
31
Острзински
17
5
18
49
Люрс
21
20
Хеттвер
14
26
13
27
4-1-1-1-4
41
Матрисиани
2
18
24
Клюнтер
29
Файн
22
7
Шипноски
13
Бойд
18
21
1
20
Хеттвер
39
39
20
Хеттвер
13
31
31
13
27
27
27
27
29
Файн
8
8
29
Файн
18
36
Аразе
36
Аразе
18
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Вальдхоф Мангейм
1
Leon Klußmann
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
28
Minos Gouras
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
1
Leon Klußmann
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
Остались в запасе
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
28
Minos Gouras
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Вальдхоф Мангейм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Martin Wilke, Germany
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
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