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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Ферль
Рот-Вайсс - Ферль: обзор матча 23 октября 2024
Рот-Вайсс
23.10.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Ферль
71'
М. Винцгеймер (П)
46'
C. Onuoha
57'
Й. Арвейлер
90'
T. Gayret
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Ферль
90'
ГОЛ! 1:3!
T. Gayret
Пас отдал
D. Steczyk
88'
Желтая карточка
T. Gayret
Замена
L. Vonić
️️️️
Т. Мюзель
84'
78'
Желтая карточка
Ю. Старк
75'
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
75'
Замена
D. Steczyk
️️️️
Й. Арвейлер
71'
Желтая карточка
M. Stöcker
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Винцгеймер
71'
Замена
E. Voufack
️️️️
N. Kaiser
68'
61'
Замена
T. Gayret
️️️️
L. Lokotsch
57'
ГОЛ! 0:2!
Й. Арвейлер
Пас отдал
C. Onuoha
Желтая карточка
J. Ríos Alonso
56'
46'
ГОЛ! 0:1!
C. Onuoha
Пас отдал
Ю. Старк
46'
Замена
C. Onuoha
️️️️
Y. Otto
Желтая карточка
A. Arslan
45'
+6
Замена
J. Ríos Alonso
️️️️
J. Kaparos
37'
34'
Замена
Ю. Старк
️️️️
B. Taz
Красная карточка
Ю. Эйтшбергер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
30
Timur Gayret
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
2-2-1-5
4
Шульц
2
Эйтшбергер
18
7
26
Мюзель
25
Винцгеймер
70
33
8
1
3-2-5
1
Шульце
4
24
3
Грубер
16
10
31
17
6
13
9
Арвейлер
8
23
23
8
18
19
19
18
26
Мюзель
79
79
26
Мюзель
13
30
30
13
10
17
Старк
17
Старк
10
24
19
19
24
17
70
70
17
9
Арвейлер
11
11
9
Арвейлер
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Ферль
35
Felix Wienand
ВР
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Eduard Probst
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Eduard Probst
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Рот-Вайсс - Ферль
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Nico Fuchs, Germany
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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2021.02.03 01:56
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
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2021.02.03 01:56
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