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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Саарбрюккен
Штутгарт II - Саарбрюккен: обзор матча 19 октября 2024
Штутгарт II
19.10.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Саарбрюккен
2'
C. Olivier
19'
B. Boakye
31'
С. Василиадис
57'
R. Neudecker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Саарбрюккен
90'
+2
Замена
P. Schmidt
️️️️
K. Rabihic
90'
+1
Желтая карточка
C. Rizzuto
90'
Желтая карточка
П. Сонтхаймер
Желтая карточка
B. Boakye
90'
Желтая карточка
Л. Мак
81'
Замена
F. Schumann
️️️️
Ф. Кретциг
79'
Замена
A. Azevedo
️️️️
C. Olivier
79'
76'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
R. Neudecker
66'
Замена
Э. Кран
️️️️
С. Василиадис
Замена
Л. Мак
️️️️
N. Sessa
62'
Замена
L. Munst
️️️️
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
62'
57'
ГОЛ! 2:2!
R. Neudecker
Пас отдал
S. Stehle
Желтая карточка
Ф. Кретциг
56'
46'
Замена
P. Fahrner
️️️️
Т. Шумахер
45'
+1
Желтая карточка
К. Брюнкер
Желтая карточка
K. Amaniampong
33'
31'
ГОЛ! 2:1!
С. Василиадис
Пас отдал
П. Сонтхаймер
25'
Желтая карточка
Т. Шумахер
ГОЛ! 2:0!
B. Boakye
Пас отдал
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
19'
ГОЛ! 1:0!
C. Olivier
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
35
Michael Glück
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
3
Christopher Olivier
ЦП
10
Nicolás Sessa
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
5
L. Simnica
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Саарбрюккен
42
Philip Fahrner
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
9
Simon Stehle
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
4-1-2-3
41
Сеймен
13
Кретциг
39
35
29
8
ди Бенедетто
3
10
43
27
9
Кастанарас
3-1-4-2
13
Менцель
18
18
Бишсель
33
Шумахер
6
Сонтхаймер
19
Василиадис
31
25
7
10
9
Брюнкер
3
3
3
3
13
Кретциг
3
3
13
Кретциг
10
20
Мак
20
Мак
10
43
8
8
43
33
Шумахер
42
42
33
Шумахер
19
Василиадис
5
Кран
5
Кран
19
Василиадис
31
23
Цивейя
23
Цивейя
31
10
39
39
10
Остались в запасе
Штутгарт II
Саарбрюккен
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
5
L. Simnica
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
45
Jacopo Sardo
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
9
Simon Stehle
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
5
L. Simnica
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Остались в запасе
45
Jacopo Sardo
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
9
Simon Stehle
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Штутгарт II - Саарбрюккен
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Felix Wagner, Germany
Стадион:
WIRmachenDRUCK Arena, Aspach
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2024.03.13 14:25
3
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2023.12.06 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
2023.11.03 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2023.11.02 01:00
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