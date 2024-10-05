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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Виктория
Рот-Вайсс - Виктория: обзор матча 05 октября 2024
Рот-Вайсс
05.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Виктория
84'
A. Arslan
90+2'
A. Arslan (П)
73'
S. Handle
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Виктория
Замена
M. Kourouma
️️️️
М. Винцгеймер
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. Arslan
90'
+2
90'
Желтая карточка
Дуду
87'
Замена
M. El Mala
️️️️
L. Lobinger
86'
Желтая карточка
N. May
ГОЛ! 1:1!
A. Arslan
Пас отдал
М. Винцгеймер
84'
83'
Замена
M. Fritz
️️️️
Э. Лофоломо
Желтая карточка
М. Шульц
81'
73'
ГОЛ! 0:1!
S. Handle
Пас отдал
C. Greger
71'
Замена
K. Pytlik
️️️️
С. Эль-Мала
71'
Замена
F. Engelhardt
️️️️
B. Henning
71'
Замена
S. Güler
️️️️
A. Vrenezi
Желтая карточка
J. Ríos Alonso
63'
Желтая карточка
J. Kaparos
52'
45'
+2
Желтая карточка
L. Dietz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Виктория
13
Дуду
ВР
2
Lars Dietz
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
29
Thomas Idel
ЦП
19
Malek El Mala
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
3-1-1-5
4
Шульц
14
2
Эйтшбергер
7
26
Мюзель
70
33
8
21
Бериша
25
Винцгеймер
4-2-4
13
Дуду
15
6
Лофоломо
3
2
5
7
6
10
Эль-Мала
10
9
25
Винцгеймер
16
16
25
Винцгеймер
10
Эль-Мала
4
4
10
Эль-Мала
6
Лофоломо
23
23
6
Лофоломо
6
8
8
6
9
19
19
9
10
22
22
10
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Виктория
35
Felix Wienand
ВР
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
29
Thomas Idel
ЦП
Главный тренер
Олаф Янссен
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
29
Thomas Idel
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Рот-Вайсс - Виктория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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