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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Штутгарт II
Ганновер 96 II - Штутгарт II: обзор матча 28 сентября 2024
Ганновер 96 II
28.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт II
8'
E. Uhlmann
58'
H. Chakroun
90+2'
Д. Видейра
70'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Штутгарт II
ГОЛ! 3:1!
Д. Видейра
90'
+2
Замена
N. Stepantsev
️️️️
H. Chakroun
90'
+1
Желтая карточка
K. Brandt
90'
85'
Замена
R. Hanashiro
️️️️
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
85'
Замена
T. Barth
️️️️
C. Olivier
Замена
Т. Санне
️️️️
S. Marino
85'
83'
Желтая карточка
В. Фагир
Замена
K. Brandt
️️️️
K. Oudenne
77'
Замена
Д. Видейра
️️️️
R. Kalem
77'
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Фагир
Пас отдал
L. Reichardt
61'
Замена
В. Фагир
️️️️
L. Munst
61'
Замена
️️️️
L. Meyer
ГОЛ! 2:0!
H. Chakroun
Пас отдал
R. Kalem
58'
Желтая карточка
F. Arkenberg
45'
+1
Желтая карточка
L. Wallner
39'
ГОЛ! 1:0!
E. Uhlmann
Пас отдал
R. Kalem
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
11
Eric Uhlmann
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
17
Michel Dammeier
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
30
Stefano Marino
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
5
L. Simnica
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
90
Maurice Boakye
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
11
Jorden Winter
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
8
Nick Stepantsev
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
42
Rinto Hanashiro
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
3-4-3
1
33
5
16
11
17
10
22
29
14
30
3-1-2-1-3
41
Сеймен
5
29
22
8
ди Бенедетто
5
3
17
Раймунд
9
Кастанарас
43
90
10
9
Видейра
9
Видейра
10
14
8
8
14
30
19
Санне
19
Санне
30
29
16
16
29
3
32
32
3
43
42
42
43
8
8
19
Фагир
19
Фагир
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Штутгарт II
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
11
Jorden Winter
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
11
Jorden Winter
ЦФ
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Ганновер 96 II - Штутгарт II
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Wittmann, Germany
Стадион:
Эйленрайдштадион
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Штутгарт II
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