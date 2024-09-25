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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Виктория
Саарбрюккен - Виктория: обзор матча 25 сентября 2024
Саарбрюккен
25.09.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
76'
K. Rabihic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Виктория
Желтая карточка
Ф. Менцель
90'
+2
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
S. Stehle
83'
Замена
B. Uaferro
️️️️
Т. Цивейя
83'
81'
Замена
N. May
️️️️
K. Pytlik
78'
Замена
M. Fritz
️️️️
Э. Лофоломо
78'
Замена
F. Engelhardt
️️️️
J. Sticker
ГОЛ! 1:0!
K. Rabihic
76'
71'
Замена
С. Эль-Мала
️️️️
B. Henning
71'
Замена
M. El Mala
️️️️
S. Güler
66'
Желтая карточка
B. Henning
Замена
С. Василиадис
️️️️
Э. Кран
62'
Желтая карточка
Т. Шумахер
39'
Замена
Д. Бишсель
️️️️
С. Сонненберг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Виктория
13
Дуду
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Саарбрюккен
35
David Mutter
ВР
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
14
B. Uaferro
ЦЗ
31
Richard Neudecker
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
5
Niklas May
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
3-2-3-2
13
Менцель
33
Шумахер
4
4
Сонненберг
6
Сонтхаймер
5
Кран
25
23
Цивейя
7
9
Брюнкер
9
3-2-1-4
13
Дуду
3
6
Лофоломо
15
4
2
7
6
10
22
9
4
Сонненберг
18
Бишсель
18
Бишсель
4
Сонненберг
23
Цивейя
14
14
23
Цивейя
5
Кран
19
Василиадис
19
Василиадис
5
Кран
9
10
10
9
6
Лофоломо
23
23
6
Лофоломо
3
8
8
3
4
5
5
4
6
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
6
22
19
19
22
Остались в запасе
Саарбрюккен
Виктория
35
David Mutter
ВР
31
Richard Neudecker
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Остались в запасе
35
David Mutter
ВР
31
Richard Neudecker
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Саарбрюккен - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Людвигспаркштадион
Новости команд
Все
Саарбрюккен
Виктория
Определился первый финалист Кубка Германии
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2023.11.02 01:00
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2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
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Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
2023.12.06 22:33
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2023.11.03 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
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