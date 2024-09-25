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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Боруссия Дортмунд II
Рот-Вайсс - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 25 сентября 2024
Рот-Вайсс
25.09.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Дортмунд II
19'
Т. Мюзель
33'
Т. Мюзель
65'
Ю. Хеттвер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Боруссия Дортмунд II
90'
+2
Желтая карточка
J. Paulina
Желтая карточка
J. Golz
90'
+1
Желтая карточка
J. Ríos Alonso
80'
Замена
T. Kraulich
️️️️
A. Arslan
79'
Замена
N. Kaiser
️️️️
L. Brumme
74'
72'
Замена
A. Foti
️️️️
Ю. Хеттвер
Желтая карточка
L. Brumme
70'
65'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Хеттвер
Пас отдал
J. Paulina
64'
Желтая карточка
F. Roggow
60'
Замена
J. Paulina
️️️️
К. Вятьен
Желтая карточка
A. Arslan
55'
49'
Желтая карточка
B. Huning
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюзель
Пас отдал
L. Brumme
33'
32'
Желтая карточка
R. Elongo-Yombo
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюзель
Пас отдал
A. Arslan
19'
11'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
M. Eberwein
11'
Замена
P. Göbel
️️️️
N. Jessen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
14
Michael Eberwein
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
4-1-1-5
4
Шульц
23
14
2
Эйтшбергер
7
26
Мюзель
25
Винцгеймер
8
22
70
1
4-5-1
1
Лотка
15
18
20
49
Люрс
14
13
46
Азхил
29
Вятьен
20
Хеттвер
39
Кэмпбелл
14
18
18
14
70
33
33
70
20
17
17
20
20
Хеттвер
26
26
20
Хеттвер
14
39
39
14
29
Вятьен
27
27
29
Вятьен
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Боруссия Дортмунд II
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
28
Tom Moustier
ЦП
79
Leonardo Vonić
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
31
Силас Острзински
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
28
Tom Moustier
ЦП
79
Leonardo Vonić
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Рот-Вайсс - Боруссия Дортмунд II
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Felix Bickel, Germany
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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