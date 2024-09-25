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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Вальдхоф Мангейм
Алемания - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 25 сентября 2024
Алемания
25.09.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Вальдхоф Мангейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Вальдхоф Мангейм
90'
+3
Замена
А. Файн
️️️️
Ф. Локемпер
Замена
U. Bapoh
️️️️
L. Putaro
87'
Желтая карточка
L. Yarbrough
76'
73'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
M. Kobylanski
72'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
72'
Замена
S. Abifade
️️️️
Н. Шипноски
65'
Желтая карточка
Т. Бойд
61'
Замена
S. Voelcke
️️️️
T. Sechelmann
Замена
Д. Гаудино
️️️️
A. Heinz
52'
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
51'
30'
Желтая карточка
M. Thalhammer
10'
Желтая карточка
T. Sechelmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Вальдхоф Мангейм
4
Tim Sechelmann
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Алемания
33
Leroy Zeller
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
47
Айман Аурир
АП
19
Florian Heister
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
2-1-5
23
Берднер
15
30
23
20
7
35
21
8
3-1-1-5
41
Матрисиани
4
24
Клюнтер
21
Рикман
7
Шипноски
13
Бойд
21
8
9
Локемпер
18
21
10
Гаудино
10
Гаудино
21
20
16
16
20
4
2
2
4
9
Локемпер
29
Файн
29
Файн
9
Локемпер
18
11
Бенателли
11
Бенателли
18
7
Шипноски
17
17
7
Шипноски
Остались в запасе
Алемания
Вальдхоф Мангейм
33
Leroy Zeller
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
17
Julian Schwermann
ЦП
47
Айман Аурир
АП
19
Florian Heister
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
33
Leroy Zeller
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
17
Julian Schwermann
ЦП
47
Айман Аурир
АП
19
Florian Heister
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Алемания - Вальдхоф Мангейм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Konrad Oldhafer, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
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