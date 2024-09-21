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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Оснабрюк
Вальдхоф Мангейм - Оснабрюк: обзор матча 21 сентября 2024
Вальдхоф Мангейм
21.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Оснабрюк
22'
Ф. Локемпер
25'
Й. Звартс
55'
L. Kehl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Оснабрюк
60'
Желтая карточка
L. Kehl
55'
ГОЛ! 1:2!
L. Kehl
Желтая карточка
Х. Матрисиани
53'
Замена
T. Sechelmann
️️️️
S. Voelcke
46'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Р. Бенателли
46'
25'
ГОЛ! 1:1!
Й. Звартс
Пас отдал
N. Niehoff
ГОЛ! 1:0!
Ф. Локемпер
Пас отдал
S. Voelcke
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Вальдхоф Мангейм
4
Tim Sechelmann
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
17
Samuel Abifade
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
3-2-1-5
24
Клюнтер
2
41
Матрисиани
11
Бенателли
21
Рикман
7
Шипноски
21
7
18
9
Локемпер
1
3-1-2-4
26
4
3
25
Виманн
26
Гнаасе
22
10
10
Звартс
33
29
18
Энгельхардт
2
4
4
2
11
Бенателли
8
8
11
Бенателли
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Оснабрюк
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
17
Samuel Abifade
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
17
Samuel Abifade
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Оснабрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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23 августа
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Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
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2015.08.11 18:00
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