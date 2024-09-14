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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Ганновер 96 II
Оснабрюк - Ганновер 96 II: обзор матча 14 сентября 2024
Оснабрюк
14.09.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер 96 II
2'
T. Beermann
52'
K. Oudenne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Ганновер 96 II
84'
Замена
M. Abdullatif
️️️️
S. Busch
83'
Замена
N. Engelbreth
️️️️
B. Westermeier
Желтая карточка
M. Gyamfi
79'
78'
Замена
M. Ndikom
️️️️
R. Kalem
78'
Замена
S. Marino
️️️️
K. Oudenne
Замена
Л. Семич
️️️️
N. Niehoff
75'
68'
Замена
S. Busch
️️️️
Т. Санне
Желтая карточка
N. Niehoff
66'
Замена
J. Wulff
️️️️
L. Kehl
62'
52'
ГОЛ! 1:1!
K. Oudenne
Желтая карточка
L. Kehl
51'
38'
Желтая карточка
H. Chakroun
23'
Желтая карточка
E. Uhlmann
Желтая карточка
Р. Теше
22'
ГОЛ! 1:0!
T. Beermann
Пас отдал
N. Niehoff
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Lars Kehl
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
16
Lukas Wallner
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
11
Eric Uhlmann
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
19
Том Санне
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
7
Mustafa Abdullatif
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
28
Montell Ndikom
ЦФ
9
Sean Busch
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
2-1-2-5
26
4
3
26
Гнаасе
22
8
Теше
18
Энгельхардт
29
33
10
Звартс
7
3-3-4
33
16
27
33
11
8
10
29
16
14
19
Санне
29
17
Семич
17
Семич
29
22
10
10
22
7
7
8
22
22
8
10
28
28
10
19
Санне
9
9
19
Санне
29
30
30
29
Остались в запасе
Оснабрюк
Ганновер 96 II
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Оснабрюк - Ганновер 96 II
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Jarno Wienefeld, Germany
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Новости команд
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Оснабрюк
Ганновер 96 II
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
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