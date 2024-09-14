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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Унтерхахинг
Саарбрюккен - Унтерхахинг: обзор матча 14 сентября 2024
Саарбрюккен
14.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Унтерхахинг
38'
С. Сонненберг
29'
J. Kugel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Унтерхахинг
90'
+4
Замена
F. Schmid
️️️️
S. Skarlatidis
Замена
М. Мультауп
️️️️
С. Василиадис
87'
74'
Замена
Б. Машиго
️️️️
S. Maier
Замена
️️️️
S. Stehle
70'
62'
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
N. Ortel
61'
Замена
L. Jastremski
️️️️
L. Ihorst
Замена
Д. Бишсель
️️️️
С. Сонненберг
46'
Замена
K. Rabihic
️️️️
Т. Цивейя
46'
42'
Желтая карточка
T. Knipping
ГОЛ! 1:1!
С. Сонненберг
Пас отдал
S. Stehle
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
J. Kugel
Пас отдал
L. Ihorst
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
8
Dennis Waidner
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
23
Markus Schwabl
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
14
Luc Ihorst
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Саарбрюккен
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
38
Бойпело Машиго
ПВ
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
4-1-3-3
13
Менцель
33
Шумахер
4
Сонненберг
8
Зейтц
4
6
Сонтхаймер
7
23
Цивейя
19
Василиадис
39
9
9
Брюнкер
4-1-5
13
49
3
23
8
10
14
29
8
34
30
4
Сонненберг
18
Бишсель
18
Бишсель
4
Сонненберг
19
Василиадис
11
Мультауп
11
Мультауп
19
Василиадис
23
Цивейя
10
10
23
Цивейя
49
8
8
49
10
38
Машиго
38
Машиго
10
30
31
31
30
14
9
9
14
Остались в запасе
Саарбрюккен
Унтерхахинг
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Саарбрюккен - Унтерхахинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Luca Jurgensen, Germany
Стадион:
Людвигспаркштадион
Новости команд
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Саарбрюккен
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