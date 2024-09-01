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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Ферль
Ганновер 96 II - Ферль: обзор матча 01 сентября 2024
Ганновер 96 II
01.09.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ферль
82'
S. Busch
30'
T. Gayret
33'
Й. Арвейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Ферль
Желтая карточка
L. Wallner
90'
+4
83'
Замена
Т. Келер
️️️️
T. Gayret
ГОЛ! 1:2!
S. Busch
82'
Замена
Д. Видейра
️️️️
R. Kalem
81'
Замена
N. Engelbreth
️️️️
B. Westermeier
81'
75'
Желтая карточка
Ю. Старк
Замена
M. Abdullatif
️️️️
Т. Санне
65'
Замена
S. Busch
️️️️
M. Ndikom
65'
60'
Замена
P. Kammerbauer
️️️️
Й. Арвейлер
60'
Замена
Ю. Старк
️️️️
Y. Otto
33'
ГОЛ! 0:2!
Й. Арвейлер
30'
ГОЛ! 0:1!
T. Gayret
26'
Желтая карточка
M. Benger
Замена
K. Brandt
️️️️
Т. Вальбрехт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
17
Michel Dammeier
ЦП
11
Eric Uhlmann
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
28
Montell Ndikom
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
24
Michel Stöcker
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
10
Berkan Taz
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
16
Marcel Benger
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
22
Noah Engelbreth
ЦП
7
Mustafa Abdullatif
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
9
Sean Busch
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
26
Ilya Polyakov
ЦФ
3-1-5-2
1
33
27
16
33
Вальбрехт
11
10
8
14
17
19
Санне
28
3-3-4
1
Шульце
24
3
Грубер
4
10
30
16
6
17
70
9
Арвейлер
8
22
22
8
19
Санне
7
7
19
Санне
10
9
Видейра
9
Видейра
10
28
9
9
28
33
Вальбрехт
16
16
33
Вальбрехт
30
13
Келер
13
Келер
30
17
17
Старк
17
Старк
17
9
Арвейлер
31
31
9
Арвейлер
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Ферль
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Eduard Probst
ЦФ
26
Ilya Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Eduard Probst
ЦФ
26
Ilya Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Ганновер 96 II - Ферль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Грунд
Стадион:
Эйленрайдштадион
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Ферль
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