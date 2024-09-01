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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Рот-Вайсс
Унтерхахинг - Рот-Вайсс: обзор матча 01 сентября 2024
Унтерхахинг
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рот-Вайсс
47'
N. Ortel
81'
J. Kugel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Рот-Вайсс
Желтая карточка
J. Kugel
84'
ГОЛ! 2:0!
J. Kugel
Пас отдал
S. Maier
81'
80'
Желтая карточка
E. Voufack
Замена
Б. Машиго
️️️️
S. Skarlatidis
73'
Замена
L. Jastremski
️️️️
L. Ihorst
73'
72'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Ю. Эйтшбергер
59'
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
J. Kaparos
59'
Замена
K. Owusu Aninkorah Meisel
️️️️
J. Ríos Alonso
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
M. Schwabl
54'
ГОЛ! 1:0!
N. Ortel
Пас отдал
L. Ihorst
47'
23'
Желтая карточка
L. Brumme
Желтая карточка
M. Schwabl
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
23
Markus Schwabl
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Рот-Вайсс
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
8
J. Kaparos
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
19
Fynn Seidel
ЦП
38
Бойпело Машиго
ПВ
47
Wesley Krattenmacher
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
18
Nils Kaiser
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
3-2-1-4
13
3
23
8
27
49
10
29
34
30
14
4-1-1-5
2
Эйтшбергер
4
Шульц
14
23
7
26
Мюзель
8
70
79
33
1
23
8
8
23
30
38
Машиго
38
Машиго
30
14
9
9
14
2
Эйтшбергер
7
Д'Хез
7
Д'Хез
2
Эйтшбергер
8
10
Айсфельд
10
Айсфельд
8
23
31
31
23
Остались в запасе
Унтерхахинг
Рот-Вайсс
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
19
Fynn Seidel
ЦП
47
Wesley Krattenmacher
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
19
Fynn Seidel
ЦП
47
Wesley Krattenmacher
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Унтерхахинг - Рот-Вайсс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Timon Oliver Schulz, Germany
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
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