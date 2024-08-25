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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Вальдхоф Мангейм
Ферль - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 25 августа 2024
Ферль
25.08.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Вальдхоф Мангейм
80'
C. Onuoha
15'
Ф. Локемпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Вальдхоф Мангейм
90'
Желтая карточка
M. Kobylanski
Желтая карточка
Ю. Старк
83'
ГОЛ! 1:1!
C. Onuoha
Пас отдал
P. Kammerbauer
80'
Замена
Ю. Старк
️️️️
Y. Otto
79'
75'
Замена
M. Kobylanski
️️️️
Ф. Локемпер
Замена
P. Kammerbauer
️️️️
T. Gayret
75'
71'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Н. Шипноски
48'
Желтая карточка
К. Аразе
46'
Замена
M. Seegert
️️️️
А. Файн
16'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Локемпер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Niklas Hoffmann
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
6
Lukas Demming
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
26
Ilya Polyakov
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
3-3-4
1
Шульце
4
3
Грубер
24
16
30
10
6
9
Арвейлер
17
17
2-1-2-1-5
24
Клюнтер
2
29
Файн
6
21
Рикман
7
Шипноски
9
Локемпер
13
8
36
Аразе
7
17
17
Старк
17
Старк
17
30
31
31
30
29
Файн
21
21
29
Файн
9
Локемпер
18
18
9
Локемпер
7
Шипноски
13
Бойд
13
Бойд
7
Шипноски
Остались в запасе
Ферль
Вальдхоф Мангейм
32
Fabian Pekruhl
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
6
Lukas Demming
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
26
Ilya Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
6
Lukas Demming
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
26
Ilya Polyakov
ЦФ
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Ферль - Вальдхоф Мангейм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Felix Wagner, Germany
Стадион:
Спортклуб Арена
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