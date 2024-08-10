Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Виктория
Вальдхоф Мангейм - Виктория: обзор матча 10 августа 2024
Вальдхоф Мангейм
10.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
41'
Н. Шипноски
53'
L. Lobinger
67'
С. Эль-Мала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Виктория
83'
Замена
K. Schulz
️️️️
B. Henning
80'
Замена
S. Güler
️️️️
L. Lobinger
80'
Замена
M. El Mala
️️️️
A. Vrenezi
75'
Замена
S. Handle
️️️️
С. Эль-Мала
Замена
S. Abifade
️️️️
К. Аразе
70'
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Эль-Мала
Пас отдал
Дуду
Замена
Ю. Рикман
️️️️
Р. Бенателли
65'
58'
Желтая карточка
C. Greger
53'
ГОЛ! 1:1!
L. Lobinger
Пас отдал
Э. Лофоломо
ГОЛ! 1:0!
Н. Шипноски
41'
36'
Желтая карточка
L. Dietz
Желтая карточка
К. Аразе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
44
Malte Karbstein
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
13
Omer Hanin
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Виктория
13
Дуду
ВР
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
10
Albion Vrenezi
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
3-1-1-1-5
2
44
24
Клюнтер
29
Файн
11
Бенателли
7
Шипноски
8
7
36
Аразе
13
Бойд
13
4-2-4
13
Дуду
2
15
6
Лофоломо
55
Лопеш Кабрал
5
8
9
10
Эль-Мала
6
10
11
Бенателли
21
Рикман
21
Рикман
11
Бенателли
36
Аразе
17
17
36
Аразе
6
2
2
6
10
Эль-Мала
7
7
10
Эль-Мала
10
19
19
10
9
22
22
9
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Виктория
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Yusuf Wardak
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Yusuf Wardak
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Jarno Wienefeld, Germany
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
Все
Вальдхоф Мангейм
Виктория
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+