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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Алемания
Рот-Вайсс - Алемания: обзор матча 03 августа 2024
Рот-Вайсс
03.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Алемания
37'
L. Vonić
28'
A. Heinz
74'
A. Heinz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Алемания
90'
+3
Желтая карточка
J. Makanda
Желтая карточка
T. Kraulich
84'
82'
Желтая карточка
A. Heinz
80'
Замена
J. Makanda
️️️️
B. Baxter Bahn
80'
Замена
J. Schwermann
️️️️
N. Winter
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
J. Kaparos
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
A. Heinz
Пас отдал
K. Goden
69'
Замена
K. Goden
️️️️
L. Scepanik
68'
Желтая карточка
L. Scepanik
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
L. Vonić
64'
Замена
E. Voufack
️️️️
E. Çelebi
64'
61'
Замена
T. Topken
️️️️
C. Benschop
Желтая карточка
L. Brumme
51'
ГОЛ! 1:1!
L. Vonić
Пас отдал
A. Arslan
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
A. Heinz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
35
Charlison Benschop
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
10
Томас Айсфельд
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
3
Jabez Makanda
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
4-1-1-5
23
14
26
4
Шульц
7
26
Мюзель
33
79
70
8
1
4-1-5
1
Йохнен
13
Румпф
4
30
15
23
35
7
21
5
8
26
19
19
26
8
10
Айсфельд
10
Айсфельд
8
79
25
Винцгеймер
25
Винцгеймер
79
7
11
11
7
30
17
17
30
8
3
3
8
35
22
22
35
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Алемания
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Ismail Harnafi
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Ismail Harnafi
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Рот-Вайсс - Алемания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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2021.02.03 01:56
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