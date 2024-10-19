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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Ньиредьхаза
Уйпешт - Ньиредьхаза: обзор матча 19 октября 2024
Уйпешт
19.10.2024, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ньиредьхаза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Уйпешт - Ньиредьхаза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
3 : 2
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
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«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
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