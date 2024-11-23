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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Анси
Париж - Анси: обзор матча 23 ноября 2024
Париж
23.11.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 14 тур
0 : 0
Завершен
Анси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Анси
90'
+6
Красная карточка
H. Soukouna
Замена
J. Lopez
️️️️
Т. Оллила
83'
Замена
J. Gaudin
️️️️
И. Кеббаль
83'
81'
Замена
К. Сиссе
️️️️
A. Larose
Замена
П. Амель
️️️️
A. Gory
77'
Желтая карточка
И. Кеббаль
75'
74'
Желтая карточка
A. Larose
73'
Замена
T. Delphis
️️️️
A. Drouhin
Желтая карточка
A. Gory
68'
63'
Замена
C. Billemaz
️️️️
Й. Демонси
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Н. Дико
63'
Замена
Y. Koré
️️️️
M. Tourraine
63'
48'
Желтая карточка
A. Drouhin
31'
Желтая карточка
Й. Демонси
Желтая карточка
М. Мбоу
31'
30'
Желтая карточка
J. Kouadio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Alimani Gory
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
26
Антони Бермон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Париж
1
Реми Риу
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
11
Тревис Даго
ЦФ
77
Quentin Paris
ЦФ
11
Goteh Ntignee
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
4-1-2-1-2
16
5
Оллила
5
Мбоу
22
39
4
Марчетти
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
11
12
Дико
4-1-3-2
1
Эскале
21
2
21
Н'Сакаля
27
5
Каши
26
Бермон
17
Пажо
24
Демонси
28
9
39
25
25
39
10
Кеббаль
22
22
10
Кеббаль
5
Оллила
20
20
5
Оллила
11
29
Амель
29
Амель
11
12
Дико
11
Крассо
11
Крассо
12
Дико
21
41
41
21
28
23
Сиссе
23
Сиссе
28
24
Демонси
22
22
24
Демонси
Остались в запасе
Париж
Анси
1
Реми Риу
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Томас Калленс
ВР
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
77
Quentin Paris
ЦФ
11
Goteh Ntignee
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
77
Quentin Paris
ЦФ
11
Goteh Ntignee
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Париж - Анси
3
1
4
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
513
318
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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