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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - По
Анси - По: обзор матча 01 ноября 2024
Анси
01.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 0
Завершен
По
5'
K. Djoco (П)
89'
И. Мохамед (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - По
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Мохамед
89'
Желтая карточка
Й. Демонси
85'
85'
Желтая карточка
И. Мохамед
Желтая карточка
А. Каши
82'
78'
Замена
Ж. Калулу
️️️️
J. Gaspar
Замена
К. Сиссе
️️️️
C. Billemaz
76'
65'
Замена
Т. Арконт
️️️️
К. Диавара
65'
Замена
А. Милль
️️️️
А. Бобишон
Замена
А. Бермон
️️️️
A. Larose
55'
Замена
Й. Демонси
️️️️
J. Tiendrebeogo
55'
Вторая желтая
В. Пажо
52'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
45'
+1
41'
Замена
У. Нгом
️️️️
S. Beusnard
36'
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
В. Пажо
33'
33'
Желтая карточка
П. Мбуп
Замена
T. Delphis
️️️️
F. Lajugie
24'
16'
Желтая карточка
J. Ruiz
8'
Желтая карточка
S. Beusnard
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Djoco
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
27
Julien Kouadio
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
37
Ияд Мохамед
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
По
40
Tao Paradowski
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Антуан Милль
ЦФ
4-1-2-3
1
Эскале
6
2
27
21
Н'Сакаля
5
Каши
17
Пажо
18
9
22
28
4-3-1-2
21
Камара
7
Куду
5
12
20
37
Мохамед
14
Бобишон
21
7
Диавара
9
Мбуп
10
6
41
41
6
28
26
Бермон
26
Бермон
28
18
24
Демонси
24
Демонси
18
22
23
Сиссе
23
Сиссе
22
12
17
Калулу
17
Калулу
12
21
79
Нгом
79
Нгом
21
7
Диавара
7
Арконт
7
Арконт
7
Диавара
14
Бобишон
17
Милль
17
Милль
14
Бобишон
Остались в запасе
Анси
По
16
Томас Калленс
ВР
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
Остались в запасе
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Анси - По
4
1
5
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
10
Нарушения
20
9
Офсайды
2
6
Количество передач
212
442
Сейвы
2
3
Точность передач %
57
77
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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По
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
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