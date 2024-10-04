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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Лаваль
Париж - Лаваль: обзор матча 04 октября 2024
Париж
04.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лаваль
83'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Лаваль
Замена
A. Soumahoro
️️️️
J. Gaudin
90'
+5
Замена
Л. Дусе
️️️️
И. Кеббаль
90'
+5
90'
+2
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
Замена
O. Sissoko
️️️️
Ж. Крассо
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
П. Амель
Пас отдал
J. Lopez
83'
78'
Замена
J. Roye
️️️️
T. Thomas
78'
Замена
К. Зохи
️️️️
M. Tchokounté
Замена
П. Амель
️️️️
Н. Дико
73'
Замена
J. Lopez
️️️️
A. Gory
73'
73'
Замена
А. Черни
️️️️
У. Коколо
72'
Замена
С. Дукуре
️️️️
М. Камара
37'
Желтая карточка
М. Селлуки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
23
Yohan Tavares
(К)
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
18
Omar Sissoko
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
12
Moise Adilehou
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-3-1-3
16
39
5
Мбоу
15
Колоджейчак
22
17
Камара
20
Лопес
10
Кеббаль
11
Крассо
12
Дико
11
3-2-1-1-3
30
Самасса
23
15
7
21
Куасси
21
Коколо
8
19
Селлуки
11
Камара
6
18
22
22
22
22
10
Кеббаль
44
Дусе
44
Дусе
10
Кеббаль
11
Крассо
18
18
11
Крассо
11
20
20
11
12
Дико
29
Амель
29
Амель
12
Дико
21
Коколо
75
Черни
75
Черни
21
Коколо
11
Камара
22
Дукуре
22
Дукуре
11
Камара
7
39
39
7
8
4
4
8
18
9
Зохи
9
Зохи
18
Остались в запасе
Париж
Лаваль
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
1
Maxime Hautbois
ВР
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
12
Moise Adilehou
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Париж - Лаваль
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
8
8
Офсайды
2
1
Количество передач
668
267
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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