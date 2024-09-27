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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - По
Лаваль - По: обзор матча 27 сентября 2024
Лаваль
27.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 7 тур
3 : 1
Завершен
По
29'
J. Roye
41'
M. Tchokounté (П)
80'
М. Селлуки
77'
У. Нгом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - По
Желтая карточка
M. Adilehou
90'
+4
Замена
M. Adilehou
️️️️
P. Ouaneh
88'
ГОЛ! 3:1!
М. Селлуки
Пас отдал
S. Sanna
80'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
К. Зохи
79'
77'
ГОЛ! 2:1!
У. Нгом
Пас отдал
А. Бобишон
Желтая карточка
S. Sanna
75'
71'
Замена
Y. Njoh
️️️️
Т. Арконт
69'
Желтая карточка
K. Boutaïb
68'
Желтая карточка
А. Милль
Замена
М. Камара
️️️️
T. Vargas
67'
Замена
S. Sanna
️️️️
J. Roye
67'
61'
Замена
А. Милль
️️️️
К. Диавара
61'
Замена
П. Мбуп
️️️️
S. Beusnard
61'
Замена
У. Нгом
️️️️
И. Мохамед
46'
Замена
К. Бото
️️️️
Ж. Калулу
Замена
С. Дукуре
️️️️
M. Tchokounté
46'
45'
+3
Желтая карточка
К. Диавара
ГОЛ с пенальти! 2:0!
M. Tchokounté
41'
39'
Желтая карточка
X. Kouassi
ГОЛ! 1:0!
J. Roye
Пас отдал
К. Зохи
29'
28'
Желтая карточка
И. Мохамед
27'
Желтая карточка
Т. Арконт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
12
Moise Adilehou
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Самасса
21
Куасси
23
15
21
Коколо
7
8
19
Селлуки
18
9
Зохи
4
3-4-2-1
21
Камара
20
19
Канте
17
Калулу
37
Мохамед
21
14
Бобишон
4
7
Арконт
7
Диавара
10
15
12
12
15
9
Зохи
39
39
9
Зохи
4
6
6
4
7
11
Камара
11
Камара
7
18
22
Дукуре
22
Дукуре
18
17
Калулу
97
Бото
97
Бото
17
Калулу
37
Мохамед
79
Нгом
79
Нгом
37
Мохамед
7
Диавара
17
Милль
17
Милль
7
Диавара
7
Арконт
7
7
7
Арконт
21
9
Мбуп
9
Мбуп
21
Остались в запасе
Лаваль
По
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
5
Jean Ruiz
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
Остались в запасе
5
Jean Ruiz
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Лаваль - По
2
6
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
21
Офсайды
2
1
Количество передач
270
526
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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