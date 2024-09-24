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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Лорьян
По - Лорьян: обзор матча 24 сентября 2024
По
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
34'
П. Мбуп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Лорьян
Замена
А. Милль
️️️️
S. Beusnard
83'
Замена
X. Kouassi
️️️️
Т. Арконт
83'
Замена
И. Мохамед
️️️️
У. Нгом
71'
70'
Замена
С. Сумано
️️️️
М. Бамба
Замена
K. Boutaïb
️️️️
J. Gaspar
70'
70'
Замена
П. Кацерис
️️️️
Д. Мвука
70'
Замена
Э. Жуниор Крупи
️️️️
Т. Айегун
Желтая карточка
J. Gaspar
45'
+1
40'
Красная карточка
М. Тальби
ГОЛ! 1:0!
П. Мбуп
34'
33'
Желтая карточка
Г. Калюлю
Замена
Ж. Калулу
️️️️
Т. Куду
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
(К)
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
По
40
Tao Paradowski
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
37
Ияд Мохамед
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-3-2-2
12
5
20
7
Куду
14
Бобишон
21
79
Нгом
7
Диавара
7
Арконт
40
9
Мбуп
4-1-1-2-2
38
Мвого
24
Калюлю
3
Тальби
32
Аджей
13
Йонгва
19
Абержель
62
Авом
22
Мвука
21
Понко
9
Бамба
15
Айегун
7
Куду
17
Калулу
17
Калулу
7
Куду
79
Нгом
37
Мохамед
37
Мохамед
79
Нгом
7
Арконт
4
4
7
Арконт
12
10
10
12
21
17
Милль
17
Милль
21
15
Айегун
22
Крупи
22
Крупи
15
Айегун
22
Мвука
77
Кацерис
77
Кацерис
22
Мвука
9
Бамба
99
Сумано
99
Сумано
9
Бамба
Остались в запасе
По
Лорьян
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
Остались в запасе
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча По - Лорьян
1
1
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
17
10
Офсайды
1
2
Количество передач
450
392
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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