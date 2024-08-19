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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Лорьян
Мартиг - Лорьян: обзор матча 19 августа 2024
Мартиг
19.08.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 1 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мартиг - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
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