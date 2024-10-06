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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Твенте
Фейеноорд - Твенте: обзор матча 06 октября 2024
Фейеноорд
06.10.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
28'
А. Уэда
43'
Х. Ин Бом
79'
С. Стейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Твенте
90'
+3
Желтая карточка
С. Стейн
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
А. Миламбо
90'
+3
Желтая карточка
К. Тимбер
90'
+1
84'
Замена
М. Киоло
️️️️
Ю. Регер
84'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
М. Брюнс
Замена
Х. Карранца
️️️️
А. Уэда
84'
Замена
Г. Смал
️️️️
У. Буэно
83'
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Стейн
Пас отдал
Б. Куйперс
74'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Влап
71'
Желтая карточка
М. Хилгерс
Желтая карточка
Х. Ин Бом
66'
65'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ротс
65'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
А. Салах-Эддин
Замена
Р. Зерруки
️️️️
И. Осман
65'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ин Бом
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
У. Буэно
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Буэно
3
Белен
17
Ганцко
3
Лотомба
16
Ин Бом
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
18
Уэда
15
Осман
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
44
Регер
11
Ротс
14
Стейн
14
Влап
7
ван Берген
29
Ламмерс
3
Буэно
5
Смал
5
Смал
3
Буэно
17
Миламбо
16
Гонсалес
16
Гонсалес
17
Миламбо
15
Осман
6
Зерруки
6
Зерруки
15
Осман
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
5
Салах-Эддин
5
Куйперс
5
Куйперс
5
Салах-Эддин
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
38
Брюнс
41
Бесселинк
41
Бесселинк
38
Брюнс
44
Регер
6
Киоло
6
Киоло
44
Регер
11
Ротс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Ротс
Остались в запасе
Фейеноорд
Твенте
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Фейеноорд - Твенте
2
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
17
Офсайды
2
0
Количество передач
357
460
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.9
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Де Кейп
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