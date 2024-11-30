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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Крю Александра
Карлайл Юнайтед - Крю Александра: обзор матча 30 ноября 2024
Карлайл Юнайтед
30.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
2'
Д. Сади
82'
J. Lankester (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Крю Александра
Замена
J. Ellis
️️️️
A. Hayden
90'
+1
90'
Замена
K. Breckin
️️️️
M. Holicek
Желтая карточка
H. Neal
89'
84'
Замена
O. Lunt
️️️️
J. Lankester
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Lankester
Желтая карточка
Д. Келли
81'
Замена
Д. Келли
️️️️
C. Harper
74'
Желтая карточка
Д. Джонс
72'
Замена
H. Neal
️️️️
C. Anthony Guy
69'
Замена
Д. Джонс
️️️️
K. Harris
69'
Замена
D. McGeouch
️️️️
Т. Бьюри
68'
Желтая карточка
K. Harris
64'
63'
Замена
A. Thibaut
️️️️
М. Сандерс
63'
Замена
J. Knight-Lebel
️️️️
J. Connolly
63'
Замена
Ч. Финни
️️️️
Л. Биллингтон
12'
Желтая карточка
Л. Биллингтон
11'
Желтая карточка
J. Connolly
ГОЛ! 1:0!
Д. Сади
Пас отдал
A. Hayden
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
25
M. Conway
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
7
Jack Lankester
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Jack Ellis
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦП
29
Adrien Thibaut
ЦФ
4-2-4
13
26
Барклай
3
6
Лавелл
20
10
Сади
7
7
Бьюри
18
Аду-Аджей
6
8
4-4-1-1
34
Маршал
6
2
Биллингтон
4
5
Деметриу
6
Сандерс
11
25
17
10
Трейси
7
7
11
Джонс
11
Джонс
7
6
18
18
6
8
4
4
8
7
Бьюри
21
21
7
Бьюри
3
9
Келли
9
Келли
3
4
4
4
4
17
26
26
17
7
19
19
7
2
Биллингтон
14
Финни
14
Финни
2
Биллингтон
6
Сандерс
29
29
6
Сандерс
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Крю Александра
21
Гарри Льюис
ВР
16
Джош Вела
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
1
Том Бут
ВР
23
Джек Пауэлл
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
16
Джош Вела
ЦП
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
23
Джек Пауэлл
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Крю Александра
4
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
13
14
Офсайды
0
6
Количество передач
378
400
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Новости команд
Все
Карлайл Юнайтед
Крю Александра
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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