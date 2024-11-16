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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Карлайл Юнайтед
Бромли - Карлайл Юнайтед: обзор матча 16 ноября 2024
Бромли
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
54'
M. Cheek (П)
90+2'
Д. Аду-Аджей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Карлайл Юнайтед
90'
+7
Желтая карточка
Б. Барклай
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Аду-Аджей
Пас отдал
С. Лавелл
90'
Желтая карточка
Д. Сади
85'
Замена
L. Armstrong
️️️️
C. Harper
83'
Желтая карточка
С. Лавелл
Красная карточка
L. Leigh
83'
Замена
O. Olomola
️️️️
L. Dennis
77'
Замена
L. Leigh
️️️️
К. Конгрив
70'
67'
Желтая карточка
T. Charters
67'
Замена
Д. Вела
️️️️
K. Harris
66'
Замена
J. Ellis
️️️️
Т. Бьюри
66'
Замена
T. Charters
️️️️
B. Williams
Желтая карточка
B. Thompson
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Cheek
54'
51'
Желтая карточка
Т. Бьюри
43'
Желтая карточка
J. Mellish
37'
Желтая карточка
C. Anthony Guy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
3
I. Odutayo
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Louis Dennis
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Бромли
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
29
Olufela Olomola
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
18
Jack Ellis
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
3-2-1-4
1
17
21
30
20
3
20
Конгрив
11
5
8
9
4-2-4
13
6
Лавелл
3
20
26
Барклай
7
10
Сади
22
7
Бьюри
8
18
Аду-Аджей
11
29
29
11
20
Конгрив
8
8
20
Конгрив
7
Бьюри
18
18
7
Бьюри
7
16
Вела
16
Вела
7
3
59
59
3
20
15
15
20
Остались в запасе
Бромли
Карлайл Юнайтед
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Бромли - Карлайл Юнайтед
1
1
7
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
9
Офсайды
2
1
Количество передач
220
544
Сейвы
4
1
Точность передач %
63
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
James Durkin, England
Новости команд
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Бромли
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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