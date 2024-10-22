Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Карлайл Юнайтед
Уолсолл - Карлайл Юнайтед: обзор матча 22 октября 2024
Уолсолл
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
2'
Н. Лоу
49'
J. Jellis
56'
Д. Мэтт
83'
J. Mellish
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Карлайл Юнайтед
83'
ГОЛ! 3:1!
J. Mellish
Пас отдал
Б. Барклай
Замена
D. Johnson
️️️️
Н. Лоу
79'
Замена
B. Comley
️️️️
R. Stirk
72'
Замена
Д. Холл
️️️️
J. Jellis
72'
71'
Замена
Б. Барклай
️️️️
С. Лавелл
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
61'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
61'
60'
Замена
T. Charters
️️️️
Д. Вела
60'
Замена
И. Робсон
️️️️
C. Anthony Guy
60'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
C. Harper
ГОЛ! 3:0!
Д. Мэтт
56'
55'
Желтая карточка
С. Лавелл
Желтая карточка
Д. Мэтт
53'
ГОЛ! 2:0!
J. Jellis
Пас отдал
Д. Мэтт
49'
46'
Замена
Д. Сади
️️️️
A. Hayden
Желтая карточка
J. Jellis
44'
22'
Желтая карточка
Т. Томас
ГОЛ! 1:0!
Н. Лоу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
3
Cameron Harper
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
15
Taylor Charters
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
1-3-5
1
26
24
2
22
8
9
Лоу
9
Мэтт
8
24
3-2-5
21
Льюис
3
6
Лавелл
4
Томас
4
16
Вела
59
6
22
8
10
8
21
21
8
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
22
33
Холл
33
Холл
22
9
Лоу
39
39
9
Лоу
8
14
14
8
6
Лавелл
26
Барклай
26
Барклай
6
Лавелл
8
7
Робсон
7
Робсон
8
6
10
Сади
10
Сади
6
16
Вела
15
15
16
Вела
3
7
Бьюри
7
Бьюри
3
Остались в запасе
Уолсолл
Карлайл Юнайтед
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
13
Gabriel Breeze
ВР
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Уолсолл - Карлайл Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
270
552
Сейвы
1
3
Точность передач %
61
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Новости команд
Все
Уолсолл
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+