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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Хэрроджейт
Крю Александра - Хэрроджейт: обзор матча 21 сентября 2024
Крю Александра
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Хэрроджейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
25
M. Conway
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
7
Jack Lankester
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
22
Стивен Дули
ЛВ
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
6
Макс Сандерс
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
4-3-1-2
34
Маршал
4
5
Деметриу
6
2
Куни
25
8
Томас
11
10
Трейси
15
Хеммингс
7
4-2-4
1
4
Мун
30
Гибсон
14
2
О'Коннор
21
Тэйлор
22
Дули
8
11
9
18
Остались в запасе
Крю Александра
Хэрроджейт
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Крю Александра - Хэрроджейт
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
17
16
Офсайды
2
2
Количество передач
340
295
Сейвы
5
3
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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