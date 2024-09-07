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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Моркамб
Крю Александра - Моркамб: обзор матча 07 сентября 2024
Крю Александра
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Моркамб
43'
К. Хеммингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Моркамб
86'
Желтая карточка
L. Angol
Замена
K. Breckin
️️️️
J. Tabiner
84'
78'
Замена
B. Tollitt
️️️️
Я. Сонго'о
Замена
J. Connolly
️️️️
К. Хеммингс
75'
Желтая карточка
Z. Williams
71'
71'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
Замена
О. Богль
️️️️
Ш. Трейси
62'
62'
Замена
R. Millen
️️️️
L. Hendrie
Замена
M. Holicek
️️️️
М. Сандерс
62'
Замена
J. Lankester
️️️️
M. Conway
61'
46'
Замена
A. Lewis
️️️️
Д. Тутонда
46'
Замена
P. Lewis
️️️️
J. Slew
46'
Замена
M. Dackers
️️️️
Г. Эдвардс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Хеммингс
43'
Желтая карточка
Ш. Трейси
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
25
M. Conway
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
28
Callum Jones
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
18
B. Tollitt
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
3-2-4-1-1
34
Маршал
6
4
5
Деметриу
4
2
Куни
8
Томас
6
Сандерс
25
11
10
Трейси
15
Хеммингс
3-1-2-1-3
31
Мур
2
46
Уильямс
33
Тутонда
24
Сонго'о
28
8
7
Эдвардс
4
9
11
15
Хеммингс
4
4
15
Хеммингс
6
Сандерс
17
17
6
Сандерс
11
26
26
11
10
Трейси
9
Богль
9
Богль
10
Трейси
25
7
7
25
2
22
22
2
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
7
Эдвардс
9
9
7
Эдвардс
24
Сонго'о
18
18
24
Сонго'о
11
17
17
11
Остались в запасе
Крю Александра
Моркамб
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Белл
1
Гарри Бургойн
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Крю Александра - Моркамб
2
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
18
18
Офсайды
6
1
Количество передач
301
266
Сейвы
2
1
Точность передач %
66
58
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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