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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Моркамб
Уолсолл - Моркамб: обзор матча 10 августа 2024
Уолсолл
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Моркамб
20'
T. Allen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Моркамб
80'
Замена
R. Millen
️️️️
L. Hendrie
Замена
D. Okagbue
️️️️
C. Barrett
76'
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
68'
63'
Замена
J. Slew
️️️️
H. Hope
63'
Замена
L. Angol
️️️️
Г. Эдвардс
Желтая карточка
А. Адома
62'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
46'
46'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
G. Ray
Желтая карточка
Д. Гордон
25'
ГОЛ! 1:0!
T. Allen
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
2
C. Barrett
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
22
Jamie Jellis
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
(К)
ПВ
9
Hallam Hope
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
Уолсолл
3
Evan Weir
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
27
Dylan Thomas
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
3
Adam Lewis
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
2-1-5
1
2
6
МакЭнти
22
6
9
Мэтт
10
Гордон
8
24
2-3-1-4
31
Мур
2
33
Тутонда
12
28
Джонс
8
7
Эдвардс
18
4
15
9
2
26
26
2
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
8
21
21
8
2
22
22
2
15
24
Сонго'о
24
Сонго'о
15
9
11
11
9
7
Эдвардс
9
9
7
Эдвардс
Остались в запасе
Уолсолл
Моркамб
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
27
Dylan Thomas
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Гарри Бургойн
ВР
3
Adam Lewis
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
Остались в запасе
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
27
Dylan Thomas
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
3
Adam Lewis
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Моркамб
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
13
7
Офсайды
2
1
Количество передач
246
433
Сейвы
0
2
Точность передач %
67
77
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
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2021.01.10 18:24
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2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
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2020.09.24 07:24
1
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