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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Бромли
Хэрроджейт - Бромли: обзор матча 10 августа 2024
Хэрроджейт
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бромли
62'
M. Cheek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Бромли
90'
+5
Желтая карточка
D. Imray
90'
+4
Замена
L. Leigh
️️️️
К. Уитли
90'
+4
Замена
L. Amantchi
️️️️
M. Cheek
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
G. Thomson
81'
Замена
J. March
️️️️
J. Muldoon
80'
77'
Желтая карточка
К. Уитли
Замена
С. Фоларин
️️️️
S. Duke-McKenna
70'
70'
Замена
М. Динанга
️️️️
К. Конгрив
62'
ГОЛ! 0:1!
M. Cheek
Пас отдал
I. Odutayo
Замена
M. Thomas Oxley
️️️️
J. Belshaw
41'
40'
Желтая карточка
M. Cheek
Желтая карточка
Э. О'Коннор
32'
25'
Замена
D. Imray
️️️️
J. Passley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
2
Z. Asare
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
7
George Thomson
(К)
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Бромли
1
G. Smith
ВР
9
M. Cheek
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
17
B. Webster
(К)
ЦП
7
J. Passley
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
20
J. Arthurs
ЦФ
3
I. Odutayo
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
30
Daniel Imray
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
15
Taylor Foran
ЦЗ
8
Lewis Leigh
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
3-2-5
1
2
2
О'Коннор
14
10
17
11
10
18
8
7
4-2-1-3
1
21
4
16
9
17
7
20
Конгрив
18
Уитли
3
20
7
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
10
12
Фоларин
12
Фоларин
10
1
1
1
1
18
9
9
18
7
30
30
7
18
Уитли
8
8
18
Уитли
20
Конгрив
10
Динанга
10
Динанга
20
Конгрив
9
11
11
9
Остались в запасе
Хэрроджейт
Бромли
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
15
Taylor Foran
ЦЗ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
15
Taylor Foran
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Хэрроджейт - Бромли
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
14
Офсайды
2
0
Количество передач
357
270
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
64
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
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