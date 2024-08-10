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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Крю Александра
Бэрроу - Крю Александра: обзор матча 10 августа 2024
Бэрроу
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Крю Александра
22'
T. Vassell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Крю Александра
90'
+8
Желтая карточка
К. Хеммингс
Желтая карточка
P. Farman
90'
+3
Замена
N. Eccleston
️️️️
Э. Ньюби
90'
+2
Желтая карточка
A. Dallas
90'
+1
87'
Замена
C. Long
️️️️
J. Connolly
79'
Замена
Р. Куни
️️️️
Ш. Трейси
Замена
A. Dallas
️️️️
E. Acquah
76'
Замена
K. Kouyate
️️️️
C. Mahoney
75'
Замена
R. Gotts
️️️️
Д. Гарнер
66'
60'
Замена
M. Holicek
️️️️
К. Томас
60'
Замена
M. Conway
️️️️
Л. Биллингтон
39'
Желтая карточка
К. Томас
Желтая карточка
K. Spence
37'
ГОЛ! 1:0!
T. Vassell
Пас отдал
C. Mahoney
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
7
Jack Lankester
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
9
Andrew Dallas
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Крю Александра
31
Mikolaj Lenarcik
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
M. Conway
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
2-2-1-5
7
Джексон
8
42
23
11
Ньюби
28
33
16
6
29
4-3-1-2
34
Маршал
4
5
Деметриу
4
2
Биллингтон
11
8
Томас
6
Сандерс
10
Трейси
15
Хеммингс
7
11
Ньюби
12
12
11
Ньюби
19
Гарнер
22
22
19
Гарнер
33
9
9
33
23
17
17
23
2
Биллингтон
25
25
2
Биллингтон
10
Трейси
2
Куни
2
Куни
10
Трейси
8
Томас
17
17
8
Томас
4
9
9
4
Остались в запасе
Бэрроу
Крю Александра
23
Wyll Stanway
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
31
Mikolaj Lenarcik
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Остались в запасе
31
Mikolaj Lenarcik
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Бэрроу - Крю Александра
3
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
12
Офсайды
2
3
Количество передач
283
449
Сейвы
0
3
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
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Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
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