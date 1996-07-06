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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив НН - Зенит
Локомотив НН - Зенит: обзор матча 06 июля 1996
Локомотив НН
06.07.1996, суббота, 00:00
Чемпионат России, 15 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Локомотив НН - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив НН
Чемпионат России, 30 тур
Черноморец
2 : 0
12.11.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 29 тур
Локомотив НН
0 : 0
05.11.2000
Сатурн
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 1
21.10.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
5 : 0
14.10.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив НН
1 : 4
01.10.2000
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Зенит
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