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Расписание матчей
Боливия. Примера
Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 25 августа 2024
Индепендьенте Петролеро
25.08.2024, воскресенье, 03:00
Боливия. Примера, 13 тур
3 : 3
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
41'
D. Vargas
79'
J. Godoy
90+6'
M. Romero
6'
D. Passira (П)
45+3'
H. Sánchez
58'
H. Sánchez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
ГОЛ! 3:3!
M. Romero
Пас отдал
T.
90'
+6
Желтая карточка
T.
87'
81'
Замена
P. Meza
️️️️
D. Passira
ГОЛ! 2:3!
J. Godoy
Пас отдал
M. Romero
79'
Желтая карточка
M. Romero
74'
Замена
A. Medina
️️️️
F. Gatti
73'
71'
Желтая карточка
M. De Lima
Замена
A. Bejarano
️️️️
D. Navarro
69'
67'
Замена
J. Vargas
️️️️
N. Acará
67'
Замена
M. Castellon
️️️️
I. Huayhuata
Замена
M. Romero
️️️️
G. Cristaldo
61'
Замена
D. Valda
️️️️
E. David Diaz
61'
58'
ГОЛ! 1:3!
H. Sánchez
Пас отдал
I. Huayhuata
50'
Желтая карточка
I. Huayhuata
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
H. Sánchez
Пас отдал
N. Acará
Желтая карточка
F. Gatti
45'
43'
Вторая желтая
E. Rivera
ГОЛ! 1:1!
D. Vargas
41'
32'
Желтая карточка
D. Passira
7'
Желтая карточка
E. Rivera
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Passira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Петролеро
12
Gustavo Salvatierra
ВР
29
Sebastián Ibars
ЦЗ
50
Diego Vargas
ЦЗ
5
Enrique David Diaz
ЦЗ
28
Wilfredo Soleto
ЦЗ
60
Yosser Suarez
ЦП
33
Francisco Gatti
ЦП
27
Diego Navarro
ЦП
23
Juan Godoy
(К)
ЦП
10
Thomaz
ЦФ
19
G. Cristaldo
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
(К)
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
77
Arthur
ЦП
22
E. Rivera
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
99
Daniel Passira
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Индепендьенте Петролеро
1
Elder Arauz
ВР
75
Denilson Valda
ЦЗ
67
Diego Corpus
ЦЗ
15
Daniel Castellón
ЦЗ
35
Cristian Vedia
ЦП
70
Juan Rodríguez
ЦП
30
Alejandro Bejarano
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
26
Jesús Peterito
ЦП
65
Matías Romero
ЦП
21
Nicolas Arteaga
ЦФ
19
Alejandro Medina
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
4-4-2
12
29
5
28
50
60
27
23
33
19
10
4-4-2
31
20
3
23
25
77
22
19
20
50
99
5
75
75
5
27
30
30
27
19
65
65
19
33
19
19
33
99
21
21
99
23
8
8
23
50
35
35
50
Остались в запасе
Индепендьенте Петролеро
Сан-Антонио Було-Було
1
Elder Arauz
ВР
67
Diego Corpus
ЦЗ
15
Daniel Castellón
ЦЗ
35
Cristian Vedia
ЦП
70
Juan Rodríguez
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
26
Jesús Peterito
ЦП
21
Nicolas Arteaga
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Остались в запасе
1
Elder Arauz
ВР
67
Diego Corpus
ЦЗ
15
Daniel Castellón
ЦЗ
35
Cristian Vedia
ЦП
70
Juan Rodríguez
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
26
Jesús Peterito
ЦП
21
Nicolas Arteaga
ЦФ
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
3
1
4
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
355
200
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
55
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 28 тур
Аврора
- : -
04.12.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 1
28.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Потоси
1 : 1
31.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 23 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 2
25.10.2026
Академия дель Баломпе
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
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