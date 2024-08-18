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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Томаяпо - Стронгест
Реал Томаяпо - Стронгест: обзор матча 18 августа 2024
Реал Томаяпо
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 12 тур
2 : 0
Завершен
Стронгест
79'
M. Agustín Graneros
86'
M. Cardan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Томаяпо - Стронгест
90'
+6
Желтая карточка
E. Triverio
Замена
J. Villamil
️️️️
S. Villamíl
90'
Желтая карточка
M. Agustín Graneros
87'
ГОЛ! 2:0!
M. Cardan
Пас отдал
M. Agustín Graneros
86'
ГОЛ! 1:0!
M. Agustín Graneros
Пас отдал
M. Cardan
79'
77'
Замена
E. Triverio
️️️️
Б. Миранда
Замена
M. Cardan
️️️️
M. Barbery
74'
Замена
L. Figueroa
️️️️
L. Maygua
74'
Желтая карточка
J. Orellana
66'
65'
Замена
Л. Урсино
️️️️
Д. Вайар
65'
Замена
А. Хусино
️️️️
M. Ortega
62'
Красная карточка
М. Энумба
46'
Замена
M. Caire
️️️️
A. Ayarza
22'
Желтая карточка
V. Cuellar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
25
Juan Orellana
ЦЗ
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
5
Leandro Corulo
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
13
Mario Barbery
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
44
Марк Энумба
ЦЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
10
Michael Ortega
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
16
Víctor Cuellar
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
2
J. Rioja
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
6
Rai Lima
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
37
Massiel Cardan
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
15
Maximiliano Caire
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
9
Enrique Triverio
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
4-5-1
23
25
5
55
28
45
10
29
5
13
9
3-4-3
23
Вискарра
44
Энумба
3
31
6
16
28
Вайар
10
11
Миранда
90
21
45
30
30
45
10
7
7
10
13
37
37
13
10
5
Хусино
5
Хусино
10
28
Вайар
88
Урсино
88
Урсино
28
Вайар
6
15
15
6
11
Миранда
9
9
11
Миранда
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Стронгест
25
Álex Arancibia
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
2
J. Rioja
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
6
Rai Lima
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
2
J. Rioja
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
6
Rai Lima
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
Остались в запасе
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Daniel Lino
ЦЗ
27
Dilan Saavedra
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
8
Marcelo Somoya
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
26
G. Sotomayor
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Реал Томаяпо - Стронгест
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
326
384
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
3
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
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