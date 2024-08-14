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Расписание матчей
Боливия. Примера
Гуабира - Реал Санта-Крус
Гуабира - Реал Санта-Крус: обзор матча 14 августа 2024
Гуабира
14.08.2024, среда, 02:00
Боливия. Примера, группа C, 11 тур
0 : 1
Завершен
Реал Санта-Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гуабира - Реал Санта-Крус
Замена
J. Montenegro
️️️️
J. Herrera
87'
Замена
N. Masskooni
️️️️
S. Melgar
87'
81'
Желтая карточка
J. Caicedo
Желтая карточка
J. Herrera
78'
Замена
R. Morales
️️️️
A. Melean
74'
74'
Замена
R. Suárez
️️️️
S. Navarro
62'
Замена
J. Caicedo
️️️️
E. Vaca
Желтая карточка
L. Zazpe
55'
50'
Желтая карточка
D. Zamora
13'
Желтая карточка
M. Abastoflor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
8
Alejandro Melean
(К)
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
28
Jhon Velasco
ЦП
77
Julio Herrera
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
16
R. Montero
ЦФ
99
Erick Japa
ЦФ
11
Sebastián Melgar
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
14
Jefferson Ibáñez
ЦЗ
20
Edward Vaca
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
8
Jhon Freddy Pajoy
ЦП
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
15
Santiago Arce
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
29
Nicolas Masskooni
ЦП
9
Jorge Orozco
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
3-3-4
25
22
8
6
28
77
30
16
27
11
99
3-5-1-1
1
2
4
14
41
37
27
8
23
20
44
77
50
50
77
8
15
15
8
11
29
29
11
41
32
32
41
20
10
10
20
Остались в запасе
Гуабира
Реал Санта-Крус
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
15
Santiago Arce
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
9
Jorge Orozco
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
36
Omar Ledezma
ВР
22
Erwin Montero
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
15
Santiago Arce
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
9
Jorge Orozco
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
22
Erwin Montero
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
35
Ricardo Pena
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Гуабира - Реал Санта-Крус
2
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
3
Количество передач
166
119
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
58
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
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