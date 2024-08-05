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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Аврора
Реал Санта-Крус - Аврора: обзор матча 05 августа 2024
Реал Санта-Крус
05.08.2024, понедельник, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 9 тур
2 : 2
Завершен
Аврора
3'
A. Mercado
45+1'
E. Jasond González (П)
29'
G. Montaño
70'
G. Montaño
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Аврора
84'
Замена
A. Sanchez
️️️️
D. Torrico
84'
Замена
️️️️
J. Torrico
Замена
E. Vaca
️️️️
M. Ovando
79'
Желтая карточка
L. Ruano
77'
70'
ГОЛ! 2:2!
G. Montaño
Пас отдал
J. Reinoso
Замена
️️️️
J. Freddy Pajoy
70'
Замена
J. Caicedo
️️️️
A. Mercado
61'
60'
Замена
️️️️
S.
60'
Замена
A. Terrazas
️️️️
A. Bustamante
46'
Замена
O. Blanco
️️️️
O. Vaca
Желтая карточка
E. Jasond González
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
E. Jasond González
45'
+1
42'
Желтая карточка
G. Montaño
39'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
J. Freddy Pajoy
39'
29'
ГОЛ! 1:1!
G. Montaño
Пас отдал
D. Robles
26'
Желтая карточка
O. Vaca
Желтая карточка
M. Abastoflor
16'
ГОЛ! 1:0!
A. Mercado
Пас отдал
J. Freddy Pajoy
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
26
M. Barrios
ЦЗ
2
Luis Ruano
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
17
José Lara
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
8
Jhon Freddy Pajoy
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Аврора
66
David Akologo
ВР
24
David Robles
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
17
Didi Torrico
ЦП
77
Serginho
ЦП
19
Gabriel Montaño
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
3
Cristian Enciso
ЦП
18
Jair Reinoso
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
14
Brayan Aranibar
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
25
Cristhian Abastoflor
ЦП
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
69
Alan Terrazas
ЦФ
3-5-2
1
26
2
32
23
6
27
8
17
44
20
2-5-2-1
66
24
28
19
70
11
3
20
17
77
18
6
20
20
6
20
10
10
20
17
20
20
17
28
79
79
28
11
69
69
11
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Аврора
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
1
Luis Cardenas
ВР
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
14
Brayan Aranibar
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
25
Cristhian Abastoflor
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
14
Brayan Aranibar
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
25
Cristhian Abastoflor
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Роберто Перес
Статистика матча Реал Санта-Крус - Аврора
4
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
8
Офсайды
0
7
Количество передач
264
385
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
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