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Расписание матчей
Боливия. Примера
Гуабира - Сан-Хосе Оруро
Гуабира - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 28 июля 2024
Гуабира
28.07.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, группа C, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Хосе Оруро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гуабира - Сан-Хосе Оруро
Замена
R. Morales
️️️️
G. Peredo
90'
+6
Замена
J. Montenegro
️️️️
A. Gabriel Quintana
61'
Замена
J. Orozco
️️️️
J. Eduardo Lovera
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
8
Alejandro Melean
ЦЗ
7
Gustavo Peredo
ЦП
28
Jhon Velasco
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
77
Julio Herrera
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Сан-Хосе Оруро
2
S. Torres
ЦЗ
24
H. Rodriguez
ЦП
6
V. Melgar
(К)
ЦП
14
H. Sanchez
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
33
Luis Hurtado
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
9
Jorge Orozco
ЦФ
99
Erick Japa
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
Сан-Хосе Оруро
14
Emerson Velásquez
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
4-5-1
1
22
6
8
21
28
20
77
30
7
27
1-3-1
2
24
6
14
11
7
15
15
7
27
50
50
27
20
9
9
20
Остались в запасе
Гуабира
Сан-Хосе Оруро
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
33
Luis Hurtado
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
99
Erick Japa
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
20
R. Vargas
ЦФ
14
Emerson Velásquez
ЦП
Остались в запасе
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
33
Luis Hurtado
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
99
Erick Japa
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
Остались в запасе
20
R. Vargas
ЦФ
14
Emerson Velásquez
ЦП
Главный тренер
Андрес Маринангели
Статистика матча Гуабира - Сан-Хосе Оруро
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
14
1
Нарушения
10
10
Офсайды
6
0
Количество передач
247
322
Сейвы
3
3
Точность передач %
60
71
Удары мимо ворот
13
8
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
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