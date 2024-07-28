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Расписание матчей
Боливия. Примера
Стронгест - Аврора
Стронгест - Аврора: обзор матча 28 июля 2024
Стронгест
28.07.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аврора
45+1'
E. Triverio (П)
2'
Y. Martínez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стронгест - Аврора
88'
Замена
A. Sanchez
️️️️
D. Torrico
88'
Замена
️️️️
O. Blanco
85'
Желтая карточка
D. Torrico
Замена
Б. Миранда
️️️️
J. Amoroso
83'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Д. Вайар
67'
Замена
M. Caire
️️️️
А. Хусино
67'
64'
Желтая карточка
L. Cardenas
59'
Замена
D. Robles
️️️️
E. Michelli
ГОЛ с пенальти! 1:1!
E. Triverio
45'
+1
45'
Желтая карточка
Л. Барбоза
Желтая карточка
К. Рока
40'
2'
ГОЛ! 0:1!
Y. Martínez
Пас отдал
J. Reinoso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
3
Darío Aimar
ЦЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
30
Хайме Арраскальта
ЛВ
7
Joel Amoroso
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
9
Enrique Triverio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
19
Darío Torrico
ЦП
17
Didi Torrico
ЦП
19
Gabriel Montaño
ЦП
3
Cristian Enciso
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
18
Jair Reinoso
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Стронгест
1
Родриго Банегас
ВР
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
26
G. Sotomayor
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Аврора
66
David Akologo
ВР
24
David Robles
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
77
Serginho
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
4-2-2-1
23
Вискарра
19
Рока
31
5
Хусино
3
7
28
Вайар
30
Арраскальта
23
Чура
9
3-5-2
1
3
Барбоза
28
27
19
19
3
30
17
18
79
5
Хусино
15
15
5
Хусино
28
Вайар
10
Рамальо
10
Рамальо
28
Вайар
7
11
Миранда
11
Миранда
7
27
24
24
27
17
20
20
17
11
11
Остались в запасе
Стронгест
Аврора
1
Родриго Банегас
ВР
26
G. Sotomayor
ЦФ
44
Марк Энумба
ЦЗ
10
Michael Ortega
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
66
David Akologo
ВР
77
Serginho
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Остались в запасе
1
Родриго Банегас
ВР
26
G. Sotomayor
ЦФ
44
Марк Энумба
ЦЗ
10
Michael Ortega
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
Остались в запасе
66
David Akologo
ВР
77
Serginho
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Главный тренер
Роберто Перес
Статистика матча Стронгест - Аврора
1
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
5
9
Офсайды
0
2
Количество передач
470
222
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
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